Napoli, Hojlund sarà il nuovo attaccante: trattativa da oltre 50 milioni, svelato l’ingaggio monstre del giocatore

Il Napoli si prepara a mettere a segno un colpo destinato a cambiare il volto dell’attacco azzurro. Nella giornata di lunedì 25 agosto dovrebbe infatti perfezionarsi l’acquisto di Rasmus Højlund, attaccante danese del Manchester United, pronto a sbarcare all’ombra del Vesuvio dopo settimane di trattative serrate.

L’operazione complessiva rappresenta un impegno economico di primissimo livello per il club di Aurelio De Laurentiis: tra costo del cartellino, formula di prestito con riscatto e un ricco ingaggio, l’investimento complessivo supera i 50 milioni di euro. Una cifra che testimonia la volontà del Napoli di rilanciare con forza le proprie ambizioni, soprattutto dopo il brutto colpo dell’infortunio di Romelu Lukaku, che aveva reso urgente l’arrivo di un centravanti di spessore internazionale. Al Napoli, Hojlund guadagnerà una cifra importante che, bonus compresi, potrebbe farlo arrivare ad incassare oltre 4 milioni di euro l’anno.

Il danese, classe 2003, ha scelto Napoli nonostante l’interesse di altri club europei, attratto dal progetto tecnico di Antonio Conte e dalle garanzie ricevute sul suo ruolo centrale nella rosa. Højlund andrà a rappresentare il nuovo punto di riferimento offensivo, con l’obiettivo di ripetere quanto di buono fatto intravedere in Premier League e di confermarsi come uno dei giovani attaccanti più promettenti del panorama europeo.

Con questa operazione, il Napoli manda un chiaro segnale al campionato e ai propri tifosi: la società è disposta ad investire cifre importanti pur di mantenere alta la competitività e garantire a Conte un organico di livello. L’arrivo di Højlund diventa così non solo un colpo di mercato, ma un investimento strategico per il presente e il futuro del club partenopeo. Conferme sono arrivate anche dell’esperto di mercato, Fabrizio Romano, il quale ha svelto che il club campano ha raggiunto l’accordo con il Manchester United.