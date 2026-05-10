La SSC Napoli ha finalmente sciolto ogni dubbio sul futuro di Rasmus Hojlund. Con la qualificazione alla prossima UEFA Champions League, infatti, scatta automaticamente l’obbligo di riscatto concordato la scorsa estate. Il centravanti danese diventerà così a tutti gli effetti un nuovo calciatore azzurro, in un’operazione complessiva da circa 50 milioni di euro tra prestito e acquisto definitivo.

Il Napoli aveva impostato l’affare già un anno fa, puntando fortemente sulle qualità dell’attaccante. Nell’accordo era stato inserito un vincolo preciso: in caso di qualificazione alla Champions League, il riscatto sarebbe diventato obbligatorio.

Antonio Conte considera Hojlund un elemento centrale per il futuro offensivo della squadra. Il tecnico apprezza la sua forza fisica, la velocità e la capacità di attaccare la profondità, caratteristiche perfette per il suo stile di gioco.

Per i tifosi del Napoli è una notizia che accende ulteriormente l’entusiasmo in vista della prossima stagione. Dopo il ritorno in Champions, la conferma definitiva di Hojlund rappresenta un segnale fortissimo delle ambizioni della società.