martedì, Maggio 12, 2026
HomeSportCalciomercatoNapoli, Hojlund ufficiale dopo la qualificazione Champions: operazione da 50 milioni di...
Calciomercato

Napoli, Hojlund ufficiale dopo la qualificazione Champions: operazione da 50 milioni di euro complessivi

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
ADL
Aurelio De Laurentiis, foto di flickr.com

La SSC Napoli ha finalmente sciolto ogni dubbio sul futuro di Rasmus Hojlund. Con la qualificazione alla prossima UEFA Champions League, infatti, scatta automaticamente l’obbligo di riscatto concordato la scorsa estate. Il centravanti danese diventerà così a tutti gli effetti un nuovo calciatore azzurro, in un’operazione complessiva da circa 50 milioni di euro tra prestito e acquisto definitivo.

Il Napoli aveva impostato l’affare già un anno fa, puntando fortemente sulle qualità dell’attaccante. Nell’accordo era stato inserito un vincolo preciso: in caso di qualificazione alla Champions League, il riscatto sarebbe diventato obbligatorio.

Antonio Conte considera Hojlund un elemento centrale per il futuro offensivo della squadra. Il tecnico apprezza la sua forza fisica, la velocità e la capacità di attaccare la profondità, caratteristiche perfette per il suo stile di gioco.

Per i tifosi del Napoli è una notizia che accende ulteriormente l’entusiasmo in vista della prossima stagione. Dopo il ritorno in Champions, la conferma definitiva di Hojlund rappresenta un segnale fortissimo delle ambizioni della società.

Articolo precedente
Napoli, colpo di scena Zambo Anguissa: ancora fuori da titolari, addio a fine stagione?
Articolo successivo
Napoli, accordo con Anan Khalaili: affare da 25 milioni di €, ADL anticipa la concorrenza
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode