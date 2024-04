Napoli horror con l’Empoli, Calzona rischia la panchina? Garcia e Mazzarri sono ancora sotto contratto

Ancora una sconfitta per la SSC Napoli, la decima in questo campionato. Francesco Calzona non è riuscito a sollevare la squadra, con la posizione del mister che non risulterebbe più così salda dopo l’ennesima prestazione deludente.

Il mister ha cercato di fare il possibile ma la squadra non sembra essere sufficientemente motivata per portare a casa le partite. In questo finale di stagione è quindi possibile aspettarsi di tutto da Aurelio De Laurentiis, il quale ha ancora sotto contratto due allenatori: Rudi Garcia e Walter Mazzarri.

Difficile che De Laurentiis cambi a poche giornate dalla fine ed anche vedere di nuovo Rudi Garcia sulla panchina partenopea.

RITORNO MAZZARRI ALLA SSC NAPOLI DIFFICILE MA NON IMPOSSIBILE: IL TECNICO HA UN CONTRATTO FINO A GIUGNO 2024

L’unica soluzione possibile sarebbe quindi quella di Walter Mazzarri. Nonostante l’addio, infatti, i rapporti con la dirigenza azzurra e il presidente partenopeo sono ancora ottimi. De Laurentiis, inoltre, gli verserà ancora lo stipendio fino al prossimo giugno e per questo potrebbe richiamarlo in qualsiasi momento.