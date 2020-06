Napoli, Hysaj chiede di andar via ma Gattuso vuole la sua permanenza

Il mercato estivo si avvicina e con esso anche i rumors di acquisti e cessioni. In casa Napoli in particolare c’è un calciatore che, a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, avrebbe chiesto la cessione. Si tratta del terzino Elseid Hysaj.

Il calciatore albanese sta soffrendo molto la concorrenza di Giovanni Di Lorenzo e per tale motivo avrebbe espresso alla società la propria volontà di andare via. Inoltre il contratto del terzino scadrà nel 2021, quindi, se confermata la volontà di andar via, l’eventuale cessione dovrà avvenire nei prossimi mesi.

Allo stesso tempo Gennaro Gattuso vorrebbe la permanenza del terzino albanese. Come mostrato sotto la sua gestione tattica, il ruolo di Hysaj è molto importante nella rosa azzurra. L’ex Empoli viene spesso impiegato da titolare, sia a sinistra che a destra con la stessa efficacia.

La sua duttilità e la sua affidabilità fanno di Elseid Hysaj un terzino a cui è difficile rinunciare a cuor leggero, soprattutto per un allenatore come Gennaro Gattuso che sta facendo della compattezza difensiva e dell’applicazione tattica i punti di forza di questo ‘nuovo’ Napoli.

Ed allora le parti si prenderanno quest’ultima parte di campionato per studiare la situazione e capire i margini di un’eventuale trattativa per il rinnovo. Da analizzare anche, in tal senso, saranno i recuperi di Malcuit e Ghoulam sulle due fasce difensivi, i quali potrebbero aumentare la concorrenza a Hysaj.