Napoli, Hysaj con la valigia in mano. L’agente: “Al 99.9% va via”

Titoli di coda sul rapporto che univa da sei anni il terzino albanese Elseid Hysaj e il Napoli. Le trattative per il rinnovo sono ufficialmente concluse e a fine stagione l’ex Empoli sarà libero di accasarsi ovunque preferisca. Rimane il grande rammarico per un giocatore dalle doti indiscusse che avrebbe potuto ancora dare tanto al club.

A parlare della trattativa ormai fallita per il rinnovo di Hysaj è l’agente del giocatore, Mario Giuffredi che ai microfoni di Radio Marte spiega: “E’ sicuro che andrà via dal Napoli? Al 99.9% sì. Non ci sono più margini? No. E’ come quando stai cinque anni con una fidanzata e poi ci litighi tutti i giorni: ad un certo punto, non ce la fai più e uno dei due dice basta”.

Il procuratore vuole però mettere bene in chiaro che fino all’ultimo Hysaj farà il massimo per la squadra, tanto da dichiarare: “Il mio assistito non toglie mai la gamba e la sua prestazione di ieri toglie qualsiasi ombra sulla sua serietà? Non ho mai avuto dubbi sulla sua professionalità, ha grande serietà morale. I tifosi lo apprezzano, gli riconoscono queste grandissime doti ed un attaccamento alla maglia unico nonostante il contratto in scadenza”.

Le voci di diversi top club interessati alle prestazioni del terzino si rincorrono da tempo. Quella più fondata potrebbe vedere il PSG di Leonardo aprirgli le porte in estate accogliendolo nello spogliatoio forse più prestigioso del mondo. Spiega Giuffredi: “Hysaj ha estimatori. Vedremo dove cadrà il suo destino. A Parigi? Non avrà problemi a trovare una squadra. Ha 26 anni ed avrà il suo cartellino in mano? E’ una roba assurda. E’ come se fosse un assegno circolare in giro per il mondo che sta aspettando qualcuno che lo vada ad incassare”.

Rapporto definitivo chiuso col Napoli? A sentire il procuratore sì, anche per quanto riguarda il rumor che avrebbe voluto l’altro assistito Biraghi pronto a vestirsi d’azzurro. “Cristiano Biraghi, altro mio terzino, può Hysaj al Napoli? Sta bene alla Fiorentina. Abbiamo rinnovato da poco, c’è la volontà di instaurare un rapporto duraturo e progettuale con i viola. La verità è questa”.