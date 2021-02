Napoli, Hysaj e Maksimovic stop alle trattative di rinnovo: le offerte del Napoli ritenute “deludenti”

Il Napoli si accinge a salutare due assoluti protagonisti dello schieramento azzurro dopo un summit in cui è naufragata ogni speranza di rinnovo contrattuale. Un’apertura, da parte della società c’è stata. Peccato, però, che i giocatori non siano rimasti pienamente soddisfatti dalle proposte della società finendo per abbandonare il tavolo delle trattative in malo modo.

Certo non può essere una sorpresa. Da tempo voci interne al club parlavano di una distanza davvero difficile da colmare tra le richieste dei giocatori e l’offerta della proprietà. De Laurentiis da tempo predica un draconiano abbassamento del monte ingaggi. Permettere ai due di firmare contratti ulteriormente dispendiosi sarebbe stata pura fantasia.

Come fa sapere Repubblica, Hysaj e Maksimovic non hanno certo deciso per la via della diplomazia, interrompendo di colpo ogni tentativo di mediazione e dal prossimo primo luglio saranno liberi di scegliere in piena autonomia il proprio destino. L’esterno albanese ha richieste in Italia come all’estero anche se da tempo si vocifera di un interessamento piuttosto solido da parte della Lazio del connazionale Tare. Intanto, dall’infermeria fanno sapere che non sarà disponibile per le prossime 2-3 settimane.

Per Maksimovic invece si prospetta un futuro all’ombra della Union Jack inglese. Nella terra di sua maestà sono ormai certi che il serbo sarà il primo colpo estivo del West Ham di David Moyes. Lo scozzese punta sul centrale difensivo azzurro per puntellare la sua difesa e le richieste di un contratto da 2,5 milioni di euro più bonus avanzate dall’entourage del giocatore non sembrano spaventare i manager londinesi del club.

Chi invece ha deciso di alzare bandiera bianca e arrendersi è stato Aurelio De Laurentiis che per Maksimovic non vorrebbe oltrepassare la soglia dei 1,8 milioni più premi d’ingaggio. Una cifra ritenuta assolutamente inaccettabile dagli agenti del serbo.