Napoli, Hysaj positivo al Covid. De Nicola: “Osimhen può rischiare anche 3 mesi di stop”

La pausa per le nazionali, per il Napoli, è sempre stato un trauma. La società azzurra ha sempre criticato queste soste, questa volta ancora di più per via dell’emergenza Covid-19 che sta rendendo il calcio sempre più difficile.

Il Napoli, da questa sosta, ne esce con le ossa rotte. Prima di tutto, infatti, è necessario sottolineare la positività di Elseid Hysaj. Il terzino sinistro è ormai diventato titolare all’interno dello scacchiere di Rino Gattuso.

Oltre ad Hysaj, hanno la febbre anche altri due calciatori: Bakayoko e Llorente. A differenza di Hysaj, però, per loro il tampone ha dato esito negativo.

Oltre al caso Covid, il Napoli deve registrare anche l’infortunio di Victor Osimhen. Nelle prossime ore si conosceranno le sue condizioni. A parlare dell’infortunio dell’attaccante azzurro ci ha pensato anche l’ex medico della SSC Napoli, Alfonso De Nicola. Il dottore ha sottolineato la possibilità di un infortunio grave.

“Prima di tutto non bisogna fare sentenze su Osimhen e non mettere sotto troppa pressione il ragazzo. Bisogna aspettare per capire il tipo di problema, in caso di lussazione o lesioni gravi potrebbe operarsi e avere anche tre mesi di stop. Bisogna aspettare“.