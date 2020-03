Napoli, Hysaj via senza Champions: Giuntoli ha già individuato il sostituto?

In casa Napoli si inizia già a pensare al prossimo mercato estivo. Alcuni calciatori, infatti, sarebbero pronti a fare le valigie e lasciare la città partenopea per nuove destinazioni. Tra questi vi dovrebbe essere Elseid Hysaj. Il suo agente, nell’ultima intervista, ha rivelato la possibilità di un addio in caso di mancato approdo alla prossima Champions League.

“Come ho sempre detto: Hysaj ha fatto un recupero con Gattuso importante, è tornato sui suoi livelli, ha dimostrato di essere il giocatore che era con Sarri e ha una stima interminabile da parte del mister”.

“Reputo Hysaj e Di Lorenzo allo stesso livello e per me, soprattutto in un Napoli che non farà la Champions e farà un mercato molto più contenuto, non puoi tenere due giocatori di quel livello nello stesso ruolo, ma anche per il bene del Napoli“.

Con Hysaj pronto all’addio, la SSC Napoli si starebbe già cautelando iniziando un discorso con un altro calciatore dello stesso agente. Mario Giuffredi, infatti, ha rivelato: “Faraoni a Napoli? E’ troppo presto per parlare di mercato adesso. Non nascondo mai nulla, Giuntoli ha espresso la sua volontà di volere Faraoni che piace anche a Gattuso. Sicuramente dobbiamo andare avanti, fare quello che abbiamo sempre fatto“.

Quindi, Aurelio De Laurentiis e il dirigente Cristiano Giuntoli starebbero pensando di sostituire Hysaj con un altro calciatore di Mario Giuffredi, il difensore dell’Hellas Verona Marco Faraoni.