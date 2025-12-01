Napoli, i cinque nomi per il centrocampo: la lista di Manna

Giovanni Manna continua a sondare il mercato per trovare nuova linfa per il centrocampo dei partenopei, con la squadra che andrà forzatamente rinnovata se si vuole iniziare un nuovo ciclo dalle parti di Napoli

Squadra da rinforzare

Il centrocampo del Napoli, attualmente, è il reparto più debole dei partenopei. Non per qualità tecniche, bensì per una predisposizione fin troppo accentuata verso gli infortuni. I partenopei avranno bisogno di prendere qualche giocatore in più lì in mezzo, specialmente perché a gennaio dovranno iniziare un rinnovamento dovuto ad un cercare di svecchiare la rosa.

Ci sono già alcuni nomi sulla lista del direttore sportivo Giovanni Manna, che vorrebbe regalare ad Antonio Conte – o a chi potrebbe venire dopo di lui – una squadra competitiva e allo stesso tempo fatta di giovani e veterani.

Cinque nomi in lista

I primi due nomi sono due calciatori ben più rodati, più “anziani”. Il primo è Leon Goretzka, classe ’95 – quindi nel fiore degli anni – che salvo clamorosi ribaltoni dovrebbe andare a scadenza a fine stagione con il Bayern Monaco. Stessa cosa per il più giovane Ederson, dell’Atalanta. Il brasiliano classe ’99 non sa bene quale sarà il suo futuro, ma potrebbe comunque essere in Italia. Gli altri nomi sono dei più giovani Kobbie Mainoo e Johan Manzambi (2005) e Soungoutou Magassa (2003).