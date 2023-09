Napoli, i commenti dei tifosi post Braga: “Cos’è successo ad Anguissa?”

Contro il Braga il Napoli è riuscito a portare a casa tre punti importanti. Ciò che preoccupa i tifosi, però, è il gioco della squadra. Nonostante l’avversario modesto, gli azzurri hanno rischiato di subire gol all’ultimo minuto e solo un’autorete ha permesso agli azzurri di vincere.

I tifosi sono preoccupati per la squadra, soprattutto per le prestazioni di alcuni uomini che sono stati fondamentali per la vittoria dello Scudetto dello scorso anno, quando in panchina c’era Luciano Spalletti.

In particolare i tifosi azzurri, sul web, hanno puntato il dito contro Zambo Anguissa, il quale non sta esprimendo un gran calcio in queste prime uscite stagionali: “Con lui in campo giochiamo in dieci, non può più giocare nel Napoli”, “Ma cosa gli è successo, sicuro che si tratti davvero di Zambo?”, “Prestazione da 4 in pagella, un calciatore smarrito e in condizioni pessime”.