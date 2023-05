Napoli, i cori di Politano criticati a Torino: “Arriva un brutto esempio proprio dai calciatori”

Nelle ultime ore, sui social, è spuntato un video un in cui l’attaccante del Napoli, Matteo Politano, canta cori contro la Juventus dopo la conquista dello Scudetto. Le immagini hanno suscitato scalpore a Torino, con il portale Juvemagazine.it che riporta: “Ancora una volta il brutto esempio arriva proprio dai giocatori che sono le persone prese ad esempio da milioni di tifosi. Va bene l’allegria del momento ma c’è sempre un limite a tutto. E di certo gli insulti pesanti verso un rivale sono belli da vedere […]“.

“Ma la cosa peggiore è che gli esempi negativi non arrivano più da masse di tifosi ma da addetti ai lavori. Presidenti di Società, allenatori e come si vede giocatori non si tirano indietro per scagliare la pietra […]”.

Nei commenti, i tifosi bianconeri rincarano la dose: “Da denuncia, Politano non è nuovo a questi gesti“, “Poi ci lamentiamo dei tifosi, i calciatori sono i primi a creare clima di tensione“.