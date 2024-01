Napoli, i dubbi dei tifosi azzurri sul mancato utilizzo di un calciatore

In casa Napoli c’è un calciatore che ancora non riesce a mettersi in mostra. Nonostante il suo ingaggio da 2.5 milioni di euro a stagione, oltre 200 mila € al mese, ha giocato un totale di otto partite nelle ultime due stagioni, con Walter Mazzarri, al momento, gli ha concesso solo uno spezzone di partita nella disfatta in Coppa Italia contro il Frosinone.

Stiamo parlando, ovviamente, di Diego Demme. Il centrocampista azzurro, prima dell’arrivo di Luciano Spalletti, era considerato un pezzo inamovibile del centrocampo, con Stanislav Lobotka che non riusciva a soffiargli il posto da titolare. Con l’avvento del mister campione d’Italia, le cose si sono invertite. Nonostante i problemi del centrocampo azzurro, l’assenza di Anguissa per la Coppa d’Africa, lui non gioca.

PERCHE’ DEMME NON VIENE UTILIZZATO? I DUBBI DEI TIFOSI AZZURRI

Mentre la scorsa stagione è stata tormentata dagli infortuni, il mister gli aveva comunque consentito di disputare qualche gara, sette per la precisione. Rudi Garcia e Mazzarri, invece, non sembrano puntare su di lui e sembra quasi che ormai è stato tagliato dalla squadra.

Sul web i tifosi si chiedono il motivo del mancato utilizzo di Diego Demme: “Col Frosinone non ha sfigurato, può anche vincere il Pallone d’Oro ma comunque non giocherà”, “Dormono tutti nel centrocampo, assurdo non considerare Demme”, sono alcuni dei commenti presenti sui social.