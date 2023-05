Napoli, i dubbi sul futuro di Luciano Spalletti: addio da vincitore? Da Torino: “Pensa di guadagnare il doppio”

Il Napoli ha vinto matematicamente il tricolore. Nel clima festivo, si inizia già a programmare la prossima stagione, con l’allenatore Luciano Spalletti che potrebbe decidere di lasciare la panchina azzurra da vincitore. A riportare l’indiscrezione di mercato è l’edizione odierna di Repubblica, la quale sottolinea come il mister azzurro potrebbe fare le valigie a campionato concluso.

Le voci che si rincorrono in questi giorni sono molte. Da Torino, in particolare, sono convinti che qualcosa tra il mister e il presidente De Laurentiis si sia rotto. L’edizione de La Stampa riporta: “De Laurentiis ha già fatto valere l’opzione per il terzo anno sulla panchina azzurra, a quali cifre non si sa visto che, oggi, all’allenatore dello scudetto versa un assegno da 2,8 milioni di euro a stagione e visto che il tecnico della gioia infinita pensa di poterne guadagnare almeno il doppio già dal prossimo campionato“.

Ed infatti Luciano Spalletti sarebbe finito nel mirino di una squadra top di Premier League: il Tottenham. Il club inglese sarebbe pronto a ricoprire di milioni il tecnico azzurro e riconoscergli uno stipendio di oltre il 100% di quello attualmente percepito in Campania.