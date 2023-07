Napoli, i manager di Lozano infastiditi da ADL avanzano una proposta per ‘agevolare’ l’addio

Il futuro di Hirving Lozano è sempre più incerto. L’attaccante del Napoli rischia seriamente di finire fuori squadra e non giocare nella prossima stagione per via del contratto in scadenza il prossimo anno. Il messicano, infatti, non ha accettato la decurtazione dell’ingaggio prospettata dal presidente e non ha intenzione di contrattare a cifre ritenute basse.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, tramite i suoi manager, Lozano avrebbe fatto una richiesta, una condizione per cercare di lasciare Napoli il prima possibile: “I manager del messicano sono infastiditi dai toni di De Laurentiis e chiedono di liberarlo a meno di 10 milioni. C’è il Los Angeles“. Una richiesta che Aurelio De Laurentiis ritiene assurda e che non vuole assecondare dal momento che valuta il suo attaccante, nonostante il contratto in scadenza tra un anno, una cifra compresa tra i 18 e i 20 milioni di euro. Il giocatore avrebbe trovato, infatti, club disposti ad accettare le sue richieste economiche ma non quelle della proprietà partenopea.