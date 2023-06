Napoli, i nomi che potrebbero arrivare per Rudi Garcia

Rudi Garcia è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli dopo Luciano Spalletti. Con il suo arrivo, il club potrebbe rinforzare alcuni settori della rosa con dei nuovi nomi, scopriamo quali.

I nomi dopo l’arrivo di Garcia

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dedicato uno spazio all’arrivo del tecnico francese. Il club partenopeo, in attesa di definire il futuro del Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli, ha individuato dei nomi che andrebbero a rinforzare la difesa, il centrocampo e l’attacco.

Per il reparto difensivo il profilo valutato è quello di Giorgio Scalvini dell’Atalanta, per il cui acquisto il Napoli è pronto a discuterne insieme a Percassi. Per le mediana piace l’ex AZ Alkmaar Teun Koopmeiners, già seguito in passato. Per l’attacco, infine, il club azzurro ha puntato Jonathan David, centravanti del Lilla. Quest’ultimo, tuttavia, potrebbe approdare a Napoli solo qualora Osimhen andasse via.