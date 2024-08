Napoli, i nomi dei calciatori in dubbio e che potrebbero dire addio in questo mese di agosto

Manca meno di un mese alla fine del mercato estivo ma in casa Napoli sono ancora diversi gli acquisti e le cessioni che saranno completate in queste ultime settimane. La sconfitta col Girona ha fatto riemergere gli incubi della passata stagione, ma non per questo ora bisogna buttare questi primi giorni di ritiro, anche perché la stagione non è ancora iniziata.

Dopo gli addii di Ostigard e Lindstrom, potrebbero esserci ancora nuove cessioni. Molti sono i calciatori in dubbio e che Conte sta valutando in questi giorni durante il ritiro a Castel di Sangro.

DIVERSI NOMI IN DUBBIO E DIVERSE USCITE DA QUI AL TERMINE DEL MERCATO: LE POSSIBILI CESSIONI DI ANTONIO CONTE E I DUBBI DELL’ULTIMO MESE

In dubbio sono Nikita Contini, Juan Jesus, Mario Rui, Jens Cajuste, Gianluca Gaetano, Matija Popovic, Alessio Zerin, Giovanni Simeone e Walid Cheddira. Sono questi i nomi che potrebbero salutare da qui al termine della stagione. Le sorprese, però, sono dietro l’angolo e non è detto che alcuni abbiamo già convinto Conte. Anche Natan, infatti, era destinato a partire ed invece sembra essere un punto fermo del nuovo mister.