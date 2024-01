Napoli, i nomi per completare la difesa: da Theate a Brassier, c’è anche un ex Chelsea

Per completare il mercato invernale, quindi, manca una sola pedina: il difensore centrale. Molti sono i nomi accostati al Napoli in questi giorni. Visto che si tratta di un ruolo importante per mister Mazzarri e per il futuro, De Laurentiis e Meluso non vogliono avere fretta acquistando il miglior difensore possibile.

I nomi accostati al club azzurro sono diversi: Arthur Nicolas R. Theate del Bologna, valutato 18 milioni di euro, Lilian Brassier, valutato più di 10 milioni di euro, Trevoh Chalobah del Chelsea, valutato 18 milioni di euro, Alessandro Buongiorno del Torino, valutato 30 milioni di euro ma il Milan è in trattativa molto avanzata.

Dragusin, invece, è ormai sfumato da tempo. Ci sarebbe, poi, anche Strahinja Pavlovic, ma il club azzurro non sarebbe più interessato come qualche mese fa. È valutato 25 milioni di euro.

Un nome, però, ha attirato l’attenzione dei tifosi ed è quello di Marc Guéhi del Cristal Palace. Il difensore ivoriano, classe 2000, è cresciuto nelle giovanili del Chelsea e lo scorso dicembre è stato proposto proprio al Napoli. Nelle sue stagioni in Premier il difensore si sta esprimendo a grandi livelli. La sua valutazione è infatti aumentata e si aggira tra i 35 e 38 milioni di euro.