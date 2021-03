Napoli, i nomi per sostituire Rino Gattuso: a sorpresa spunta Paulo Fonseca

A Napoli è toto allenatori. L’attuale mister azzurro, Rino Gattuso, è infatti destinato a lasciare la squadra al termine della stagione. I rapporti con il presidente azzurro sono ancora buoni ma incrinati da alcune decisioni del passato.

Molti sono i nomi accostati al club azzurro in queste ultime settimane, con il presidente partenopeo che, in caso di mancata qualificazione in Champions, dovrà fare salti mortali per tenere in piedi la squadra, con l’annunciato taglio degli stipendi e l’addio dei calciatori più forti.

Per questo, in caso di mancata Champions, Aurelio De Laurentiis è pronto a puntare su un allenatore ancora non top come Juric, Italiano e De Zerbi.

In alternativa, ci sono sempre i nomi di Rafa Benitez e Maurizio Sarri, con quest’ultimo che preferirebbe ritornare in Premier.

Nelle ultime ore, però, vi è un nome a sorpresa, ovvero quello di Paulo Fonseca. L’attuale allenatore della Roma dirà infatti addio al termine della stagione e a sorpresa vi sarebbe l’interessamento anche di Aurelio De Laurentiis.