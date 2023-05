Napoli, i nomi seguiti da Giuntoli per il centrocampo

Rivoluzione a centrocampo per la prossima stagione: i nomi interessanti seguiti da Cristiano Giuntoli per il Napoli

Il Napoli campione d’Italia si prepara a rivoluzionare e fortificare la squadra in vista della prossima stagione. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli starebbe considerando alcuni nomi da inserire nella rosa.

Rivoluzione a centrocampo

“Ci sono nomi già svezzati dalla Serie A, come Koopmeiners e Frattesi, e altri che invece non si sono ancora confrontati con la realtà italiana. Per il giocatore del Sassuolo non sarà facile superare la Roma, che può contare anche sulla percentuale su una futura rivendita che permette di abbassarne il prezzo; scopo che i giallorossi proveranno a perseguire anche attraverso l’inserimento di contropartite tecniche come Bove e Volpato.

Tuttavia il Napoli può contare sull’appeal di disputare la Champions League, dopo l’ottimo torneo di quest’anno. In un secondo elenco di nomi sono presenti due prospetti interessanti prospetti del calcio turco, Kadioglu e Guler, entrambi del Fenerbahce, rispettivamente di 23 e 18 anni. Giuntoli ha una rete di informatori molto attiva sul territorio e ha intrecciato ottimi rapporti col club di Istanbul” scrive il noto quotidiano sportivo.