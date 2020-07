Napoli, i presunti motivi dietro il ‘no’ di Federico Bernardeschi

Arek Milik è diventato un vero e proprio caso all’interno della SSC Napoli. Il giocatore, infatti, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e per questo motivo, le strade potrebbero presto separarsi.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’offerta ufficiale di Aurelio De Laurentiis è stata ormai presentata diverse settimane fa. Le cifre sarebbero comunque importanti, ma il calciatore ha deciso di non prendere in considerazione la proposta e di rifiutare l’offerta partenopea.

Il presidente De Laurentiis è rimasto irritato dalla decisione dell’attaccante, soprattutto perché ha già deciso di trasferirsi in un’altra squadra, la Juventus. Il club bianconero, infatti, nelle scorse settimane ha presentato un’offerta ufficiale da 4 milioni di euro a stagione al calciatore per le prossime quattro stagioni. Un’offerta a cui Milik avrebbe subito detto sì. Aurelio De Laurentiis, infatti, avrebbe chiesto alla famiglia Agnelli l’inserimento di Federico Bernardeschi nella trattativa.

Tuttavia, non arrivano notizie confortanti proprio da parte del calciatore bianconero, il quale avrebbe rifiutato di trasferirsi in Campania.

Diversi sarebbero i motivi dietro la scelta del giocatore ex Fiorentina, tra i quali anche i diritti d’immagine. Il calciatore, infatti, conosce la rigida politica di Aurelio De Laurentiis in merito a tali diritti e non sarebbe intenzionato a cederli alla società partenopea. Oltre i diritti d’immagine, vi potrebbero essere anche altri motivi, tra i quali il trasferimento in una squadra sicuramente meno importante dei pluripremiati calciatori bianconeri ed anche il fatto di occupare una posizione in cui nel Napoli è già presente, al momento, Callejon e Politano.