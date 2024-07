Napoli, i primi tagli di Antonio Conte dopo il ritiro a Dimaro: ora in azzurro c’è chiarezza di idee

Il ritiro a Dimaro è servito al nuovo allenatore, Antonio Conte, per capire il livello della squadra e su quali calciatori puntare in vista della nuova stagione. I test stanno continuando anche a Castel di Sangro e le valutazioni continueranno anche nei prossimi giorni, con molti calciatori che potrebbero lasciare la città partenopea con nuove destinazioni.

I primi che hanno optato per l’addio sono stati i vari calciatori in prestito: Gollini, Traorè e Dendoncker. Conte ha infatti deciso di ripartire da altri giocatori e questi non sono rientrati nei parametri dell’allenatore. Già decisi, invece, gli addii di Zielinski e Diego Demme.

A Dimaro sono iniziati i primi tagli, con Jesper Lindstrom e Leo Ostigard che hanno deciso di lasciare il Napoli di comune accordo con la società ed il mister, il quale, probabilmente, non è rimasto molto colpito da loro. Tra i motivi c’è sicuramente anche la voglia di mettersi in mostra in un nuovo campionato e puntare ad una maglia da titolare che a Napoli, probabilmente, era difficile da conquistare. Conte avrà fatto capire ai due calciatori di essere comunque di un buon livello, ma che davanti loro c’erano comunque giocatori più preparati.

ANTONIO CONTE ERA STATO CHIARO NELLA PRIMA CONFERENZA STAMPA DA ALLENATORE DELLA SSC NAPOLI: “DECIDO IO CHI PARTE E CHI RESTA”

“I ragazzi, li ho chiamati tutti per far conoscere le nostre idee e orientamenti. Ho sentito anche loro cosa avevano da dirmi. Però alla fine poi se ci sono dei problemi li risolvono, perché la decisione è sempre mia. I giocatori che fanno parte del progetto saranno al 200% giocatori del Napoli, questo deve essere chiaro a tutti”.

“Visto che c’è chi parla di confusione a Napoli. Qui non c’è nessuna confusione, c’è chiarezza di idee. Sappiamo cosa fare e lo faremo”, ha dichiarato l’allenatore partenopeo qualche settimana fa.