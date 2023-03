Napoli, i retroscena su Luciano Spalletti: dal rimprovero a Osimhen fino al chiarimento con Politano

Luciano Spalletti è sicuramente uno dei principali artefici dei successi del Napoli. Il mister è riuscito a creare un gruppo importante dopo la squadra prevale sul singolo. Rappresentativo del lavoro del mister è quanto successo in estate durante il secondo giorno di ritiro.

Il mister azzurro, infatti, non ha esitato a mandare fuori dal campo di allenamento il calciatore simbolo del Napoli: Victor Osimhen. L’attaccante azzurro, infatti, per la troppa foga, se l’era presa con un compagno di squadra. Luciano Spalletti è subito intervenuto bloccando l’allenamento e facendo uscire dal campo l’attaccante. Negli spogliatoio è stato tutto subito chiarito e ora Osimhen loda il suo allenatore.

Un calciatore che è ritornato in ottimi rapporti con il mister è Matteo Politano. L’attaccante azzurro, infatti, stava pensando all’addio durante la scorsa stagione. Luciano Spalletti, però, gli ha fatto capire quanto fosse fondamentale per la squadra e gli ha chiesto di restare e dare il massimo.

Politano è stato sicuramente un grande acquisto per la SSC Napoli. Quando Giuntoli lo propose a Rino Gattuso, infatti, già l’ex allenatore azzurro non aveva dubbi: “Questo ragazzo non sarà una riserva, è un grande calciatore“. E allora il dirigente azzurro iniziò le trattative per portarlo in Campania.