Napoli, i sostituti di Kim: Itakura e Koch i primi due nomi

In occasione dell'addio imminente di Kim, il Napoli ha già trovato due nomi per sostituirlo: stiamo parlando di Itakura e Koch

Kim Min-jae si prepara a dire addio al Napoli per vivere una nuova avventura al Bayern Monaco. Il difensore è stato un grande protagonista quest’anno e ha contribuito attivamente all’obiettivo Champions e soprattutto scudetto. Nel frattempo, però, il club azzurro deve essere pronto per sostituirlo.

I primi due nomi

Il team del Napoli sta già lavorando per chi l’anno prossimo andrà a sostituire il coreano e a raccogliere in qualche modo la sua eredità. I primi due nomi sulla lista, riferiti da Sky Sport, sono Ko Itakura del Borussia M’gladbach con un passato al Manchester City, l’altro è Robin Koch del Leeds, ex difensore del Friburgo.

Koch è un calciatore tedesco classe 1996 di piede destro e molto strutturato. Ha la scadenza di contratto prevista per il prossimo 30 giugno 2024.

Riporta Sport Mediaset su Itakura invece: “La scelta del giapponese sarebbe legata sia a motivi tecnici che commerciali, visto che AdL non ha nascosto l’intenzione di acquistare un calciatore del Sol Levante per espandere il brand Napoli in Estremo Oriente.

Chiunque sarà il prescelto avrà un compito davvero complicato, non far rimpiangere il muro sudcoreano, uno dei segreti dello scudetto del Napoli”.