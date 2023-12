Napoli, i tempi di recupero di Natan

Dopo la pausa prevista per il giorno di Natale, la squadra del Napoli ha ripreso gli allenamenti ieri pomeriggio presso il centro sportivo di Castel Volturno, preparandosi per l’incontro con il Monza in programma venerdì al Maradona alle 18.30. La Gazzetta dello Sport fornisce un aggiornamento sulle condizioni fisiche dei giocatori azzurri in vista della sfida contro la formazione di Palladino.

Le prime stime

“Lobotka, che all’Olimpico si era procurato un’infrazione costale, ha effettuato un lavoro personalizzato in palestra. Lindstrom, a sua volta fermato da una lombalgia, ha svolto una sessione ad hoc in campo.

Nei prossimi giorni è in programma un consulto specialistico per Natan, che ha rimediato una lussazione acromion-claveare alla spalla destra e sarà indisponibile per almeno un mese. Per il prossimo impegno Mazzarri dovrà fare a meno anche di Osimhen e Politano, entrambi espulsi nell’ultimo turno e quindi squalificati”, fa sapere il noto quotidiano sportivo.