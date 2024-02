Napoli, i tempi di rientro di Ngonge

Il Napoli sta attraversando una fase di rinnovamento con il nuovo mister Calzona. La squadra non può più permettersi di perdere o di non lasciare il segno, De Laurentiis pretende risultati dai suoi giocatori.

Dunque, a Castel Volturno si lavora costantemente, anche per quanto riguarda gli infortuni. Cyril Ngonge, infatti, attualmente è out e nel report di ieri pomeriggio si legge: “Ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra”.

I temi di recupero di Ngonge

I tifosi ora si chiedono quando il giocatore effettivamente rientrerà per disputare le partite con la squadra azzurra. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, la data del rientro è vicina. Il calciatore salterà il match Cagliari – Napoli ma potrebbe tornare per Sassuolo – Napoli in programma il 28 febbraio.