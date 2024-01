Napoli, i tifosi azzurri chiedono l’ingaggio di Antonio Conte al posto di Mazzarri

Il futuro di Walter Mazzarri è in discussione. Dopo l’ennesima prestazione deludente, la società è preoccupata e valuta le possibili soluzioni per svoltare una stagione che sembra davvero impossibile da risollevare. L’addio di Rudi Garcia a poco è servito e la squadra è sprofondata quasi nella seconda parte della classifica del massimo campionato italiano.

I tifosi azzurri sono fuori ed hanno espresso sui social la propria rabbia. Già durante la partita i supporter azzurri hanno lanciato fumogeni in campo come segno di contestazione nei confronti della squadra.

VIA MAZZARRI, I TIFOSI DEL NAPOLI VOGLIONO CONTE IN PANCHINA GIA’ DA SUBITO

I tifosi azzurri hanno puntato il dito anche contro l’allenatore Walter Mazzarri. Questo soprattutto per alcune scelte tecniche del mister, il quale ha ancora una volta preferito Raspadori a Simeone.

Questi alcuni dei commenti presenti sul web. Paolo U. scrive: “Mazzarri via subito. Conte l’unico in grado di far svoltare la stagione”, “Prendiamo Conte, subito! Lo esigo, altrimenti disdico l’abbonamento”, “Conte, Samardzic, Dragusin e Bernardeschi per la fine di gennaio. Altrimenti son dolori”.

Proprio Antonio Conte era presente allo stadio Grande Torino per assistere alla partita. Tuttavia, difficile immaginare un approdo del mister, soprattutto in questa delicata situazione.