Napoli, i tifosi azzurri esaltano il calciatore: “È un fuoriclasse, quando è in forma fa la differenza”

Ieri il Napoli è riuscito nell’impresa di vincere fuori casa contro l’Inter di Antonio Conte, una squadra che sta dominando il campionato di Serie A trovando al primo posto insieme alla Juventus di Maurizio Sarri. Durante la partita di Coppa Italia, gli azzurri sono riusciti a vincere la prima gara d’andata ed ora la prossima sfida sarà in uno stadio San Paolo stracolmo per portare gli azzurri alla finale.

La vittoria di ieri è merito di tutto il gruppo, un gruppo ritrovato che nelle ultime cinque partite ha perso solo contro il Lecce allo stadio San Paolo. Se il Napoli è riuscito a portare a casa la vittoria, però, deve ringraziare il suo centrocampista, Fabian Ruiz, il quale ha messo a segno una grande rete da fuori area.

I tifosi azzurri, sul web, hanno elogiato il centrocampista partenopeo che negli ultimi tempi non ha espresso tutte le sue potenzialità. Mauro I. scrive: “In squadra abbiamo un campione, Fabian Ruiz è un fuoriclasse“, Paolo R. ribatte: “Quest’anno è stato sottotono, ma quando è in forma fa la differenza“. Ilaria I. scrive: “Il sinistro di Fabian è magico, davvero un grande calciatore“.

A prescindere dalla rete siglata nel secondo tempo, la partita di Fabian è stata in netta ripresa rispetto alle precedenti della stagione. Fino a questo momento, infatti, lo spagnolo ha messo a segno soltanto due reti.

Con il ritorno di Fabian, quindi, il Napoli potrà contare su un’altra pedina importante per raggiungere la Champions League ed una qualità che, agli azzurri, manca molto: il tiro da fuori area. Quasi nessuno degli azzurri attualmente presente in rosa, infatti, ha questa caratteristica che invece ha Fabian Ruiz. Caratteristica, che, in alcuni casi, può farti vincere la partita come successo contro l’Inter.