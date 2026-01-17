sabato, Gennaio 17, 2026
Napoli, i tifosi consigliano un acquisto dal Real Madrid ad Aurelio De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis, foto di flickr.com

Il nome di Franco Mastantuono inizia a circolare con sempre maggiore insistenza tra i tifosi azzurri del Napoli. Il giovane talento del Real Madrid, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale, è finito nel mirino dell’attenzione partenopea soprattutto grazie al tam tam dei social.

Proprio sui social network, infatti, i sostenitori del Napoli stanno spingendo apertamente per il suo arrivo, rivolgendosi direttamente al presidente Aurelio De Laurentiis. “Sarà l’erede di David Neres“, scrivono in tanti, immaginando Mastantuono come il profilo ideale per raccogliere l’eredità tecnica e creativa dell’esterno brasiliano.

Dal punto di vista tecnico, Franco Mastantuono viene descritto come un calciatore moderno, capace di unire qualità, velocità e personalità. Al Real Madrid è considerato un patrimonio importante, ma non intoccabile, soprattutto di fronte a un’offerta rilevante.

L’operazione, però, non sarebbe semplice dal punto di vista economico. Per strappare Mastantuono al Real Madrid servirebbero circa 40 milioni di euro, una cifra importante ma non impossibile per il Napoli, soprattutto se inserita in un progetto tecnico chiaro e ambizioso.

