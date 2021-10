Napoli, i tifosi contro le scelte di Spalletti: “Con lui è come giocare in 10”

Piotr Zielinski è forse uno dei pochi giocatori del Napoli che sta deludendo in questo inizio di campionato. Lontano dai suoi standard e in difficoltà a interpretare il ruolo assegnatogli si sta guadagnando commenti sempre più negativi da parte dei tifosi che non perdonano.

Il Napoli gioca meravigliosamente ma pare che per qualcuno, la presenza soprattutto di un giocatore, titolare inamovibile nell’undici di Spalletti, stia facendo perdere slancio e punti a tutto il club.

Nonostante un cammino da imbattuti in campionato, prestazioni eccellenti da parte di tanti giocatori della rosa e una guida tecnica forte e preparata, sembra proprio che l’ultimo incontro pareggiato contro la Roma abbia lasciato tanti tifosi con l’amaro in bocca tanto da far sorgere i primi dubbi sulla squadra.

L’uomo al centro delle critiche dei supporters azzurri è Piotr Zielinski. Il polacco dopo un avvio soddisfacente pare stia attraversando un periodo difficile e costellato di intoppi. La forma fisica non sembra delle migliori e nonostante tutta la buona volontà, fatica a giocare allo stesso livello dei compagni. L’infortunio patito contro il Torino non può e non deve essere una scusa anche perché, a differenza di altri titolari, il trequartista ha potuto riposare in settimana mentre gli altri hanno sostenuto (vittoriosamente) l’esame del Legia Varsavia. E allora qual è il problema?

In effetti un vero problema non c’è. Zielinski appare avulso dal gioco di Spalletti ma soprattutto ancora non pronto a interpretare con efficacia i dettami del mister e capire gli automatismi del suo 4-3-3. La posizione defilata sulla sinistra non è stata ancora digerita da uno che ha fatto degli inserimenti dal centro una caratteristica chiave del suo gioco. Ecco perché ad oggi le lamentele più feroci del pubblico gravitano attorno a lui.

Sui portali legati al tifo azzurro sono sempre di più i post contro il polacco, reo di non rendere come gli altri e di diventare addirittura una zavorra per l’intera squadra. “Stiamo giocando in dieci, Spalletti prenda provvedimenti e faccia giocare altri”; “Cosa sta succedendo a Zielinski?”; “Io farei giocare Elmas”; “Piotr mi sta deludendo!” questi sono solo alcuni dei commenti rivolti a Zielinski nelle ultime ore. La speranza è che ci sia subito una inversione di tendenza delle sue prestazioni oppure un altro tesoro del club potrebbe presto venire lasciato fuori e depauperato.