Napoli, i tifosi delle altre squadre snobbano il primo posto: “Scudetto farlocco, si stanno illudendo”

La cavalcata del Napoli in questa stagione è davvero eccezionale. Nonostante qualche incidente di percorso, gli uomini di Luciano Spalletti mantengono in maniera salda il primo posto in classifica con la partita di cartello, Inter-Milan, che si giocherà questa sera allo stadio Meazza.

Il primo posto degli azzurri, in questa stagione, non viene esaltato come dovrebbe. Gli stessi tifosi delle altre squadre, sui social, snobbano i grandi risultati della squadra azzurra.

I tifosi della Juventus, in particolare, scrivono: “Il Napoli è primo solo perché quest’anno tutte le big stanno perdendo punti a vicenda“, “A Napoli si stanno illudendo, stanno vincendo uno Scudetto farlocco“, “Vincere senza Juve, Inter e Milan che Scudetto è? A Napoli sembra la fine del Mondo“.

Un modo per confermare la grande stagione è continuare su questo passo e cercare di arrivare il più lontano possibile anche nella massima competizione europea, la Champions League.