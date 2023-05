Napoli, i tifosi dell’Udinese chiedono la sconfitta a tavolino dopo l’invasione di campo

Mentre a Napoli si continua a festeggiare, ad Udine si pensa a quanto successo ieri sera e l’invasione di campo dei tifosi napoletani. Dopo il fischio finale, infatti, i supporters partenopei non sono riusciti a contenere l’entusiasmo e si sono riversati sul rettangolo verde di gioco.

I tifosi friulani, però, non hanno preso bene quanto successo in casa loro. Come riportato dal portale AreaNapoli.it, alcuni chiedono addirittura la sconfitta a tavolino per la squadra di Luciano Spalletti: “Hanno fatto di tutto in casa nostra, l’invasione di campo dovrebbe essere con la sconfitta a tavolino“, “Se la Lega fosse composta da persone serie punirebbe il Napoli con la sconfitta“.

Sicuramente la SSC Napoli sarà punita per l’invasione di campo e multata, ma la richiesta di una sconfitta a tavolino per 3-0 da parte dei tifosi dell’Udinese è davvero inconcepibile.