Napoli, i tifosi fischiano la squadra dopo l’Inter: Insigne il più tartassato

Dopo la brutta sconfitta rimediata al San Paolo contro l’Inter di Antonio Conte, in casa Napoli si discute sull’immediato futuro. La società azzurra, infatti, rischia seriamente di non partecipare alla prossima Champions League con drastiche conseguenze sul bilancio con la necessità di illustri cessioni nel prossimo mercato estivo.

Durante la gara di ieri, infatti, sono emersi i numerosi limiti della SSC Napoli. Tutti i principali protagonisti si sono smarriti e errori clamorosi hanno causa la disfatta azzurra contro i nerazzurri.

Al termine della partita molti sono stati i fischi per gli azzurri. I tifosi hanno fischiato tutti i giocatori. I più tartassati sono stati Fabian Ruiz e il solito Lorenzo Insigne. Quest’ultimo è rimasto un po’ deluso dai fischi dei tifosi, ma comprende la difficile situazione. Tuttavia, Insigne è stato l’unico calciatore ad andare vicino alla rete grazie ad una splendida punizione. Lorenzo Insigne, comunque, si è diretto immediatamente negli spogliatoi con il viso scuro rivolto verso il campo. Negli spogliatoi era amareggiato per la punizione non andata a buon fine.

Dagli spalti sono arrivati insulti di tutti i tipi, ma anche sul web i tifosi azzurri si sono risparmiati: “Vergognatevi, guadagnate milioni e fate queste figure“; “Togliti la fascia e vattene al Liverpool“, rivolto al capitano azzurro.

La vittoria contro il Sassuolo aveva fatto pensare ad una ripresa ma, a quanto pare, la squadra è ancora gravemente malata, calcisticamente parlando. Gli errori sono da imputare non solo alla squadra e all’allenatore, ma anche alla dirigenza partenopea. Affrontare una stagione con soli tre difensori centrali titolari (Koulibaly, Manolas e Maksimovic), una scommessa (Luperto) e un esubero (Tonelli), sicuramente non è il miglior modo per puntare in alto. La stagione azzurra, ad inizio gennaio, può già considerarsi un flop?