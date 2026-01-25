Napoli, i tifosi già suggeriscono il nome del nuovo allenatore: è napoletano

Il Napoli sta attraversando una fase complessa della sua stagione, una di quelle che vanno oltre il semplice risultato del campo e finiscono per riflettersi inevitabilmente sull’umore della piazza. Le prestazioni altalenanti e una continuità che fatica ad arrivare hanno acceso il dibattito tra i tifosi, soprattutto sui social network, diventati ormai lo specchio più immediato del sentimento popolare.

Scorrendo commenti e post, emerge con chiarezza una diffusa delusione. C’è chi parla di aspettative tradite, chi di un’identità di gioco mai davvero consolidata, e chi punta il dito direttamente contro la guida tecnica. Antonio Conte, arrivato con l’aura del vincente e con la missione di riportare solidità e ambizione, è finito nel mirino di una parte della tifoseria. Le critiche non mancano: gestione del gruppo, scelte tattiche e difficoltà nel valorizzare la rosa sono tra i temi più ricorrenti.

Accanto alla delusione, però, cresce anche la polemica. In molti commenti si invoca un cambio di rotta, partendo proprio dalla panchina. Alcuni tifosi chiedono al presidente un gesto forte a fine stagione, quasi simbolico: affidare la squadra a un allenatore napoletano, qualcuno che conosca profondamente l’ambiente, la pressione della piazza e il significato di quella maglia.

In questo contesto, tra i nomi che circolano con maggiore insistenza sui social spunta quello di Fabio Pisacane. Per molti rappresenta l’idea di un Napoli di appartenenza, guidato da chi sente il club come qualcosa che va oltre il semplice incarico professionale. I sostenitori che lo citano sottolineano il lavoro positivo svolto al Cagliari, evidenziando la sua crescita come tecnico e la capacità di dare identità e carattere alle squadre allenate in Sardegna.