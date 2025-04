Napoli – I tifosi hanno le idee chiare: “Vogliamo il ritorno di Kim”

Nonostante manchino ancora diversi mesi all’avvio della sessione di calciomercato, le squadre sono già al lavoro per avere chiari gli obiettivi da conquistare nella finestra di mercato estiva. Tra queste, anche il Napoli che potrebbe correre ai ripari alla ricerca di un rinforzo in difesa, e non solo.

A dare qualche spunto di riflessione al DS Manna ci pensano gli stessi tifosi che sui social invocano un solo nome: Kim Min-jae! Ecco alcuni commenti: “Abbiamo bisogno di un grande difensore e chi meglio di Kim? Calciatore forte e professionale, il giocatore ideale per mister Antonio Conte”, “Vogliamo il ritorno di Kim”, “Non vogliono più Kim? Riprendiamolo noi!”.

Sicuramente gli azzurri hanno bisogno di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte in diversi reparti perché il prossimo anno ci sarà l’obiettivo Champions League che richiede necessariamente un organico competitivo e vario.

Il futuro di Kim Min-jae quindi potrebbe includere nuovamente il Napoli? Ancora troppo presto per dirlo. Sicuramente è forte la pressione di diversi club su di lui ora che il suo rapporto con il Bayern Monaco sembra arrivato al capitolo finale.

Tra i club interessati ci sono Juventus e Inter in Italia, ma è forte l’interesse anche di Chelsea e Newcastle che potrebbero avanzare proposte difficilmente rifiutabili per accaparrarsi il difensore che ha fatto la storia in maglia azzurra.