Napoli, i tifosi propongono Insigne come vice-Kvara per tre mesi: difficile un suo ritorno a gennaio

Nel mercato di gennaio la SSC Napoli ha deciso di rinforzare la squadra. Il presidente Aurelio De Laurentiis, però, sta puntando principalmente su prestiti con eventuale diritto di riscatto al termine della stagione. A giugno, infatti, probabilmente le strade con Mazzarri si separeranno e la dirigenza vuole evitare acquisti che poi non sarebbero congeniali per il nuovo allenatore.

Dal web, i tifosi azzurri, hanno colto al balzo la strategia del presidente ed hanno fatto una curiosa proposta proponendo il ritorno di Lorenzo Insigne in un prestito gratuito per i prossimi tre mesi. Alberto M. scrive: “Non abbiamo un vice kvara, lui lo è. vuole tornare e io lo prenderei immediatamente”, Paolo I. aggiunge: “Ci sono stati problemi con De Laurentiis ma sicuramente il presidente non si tirerà indietro di fronte ad un prestito gratuito. questo è certo”

I tifosi azzurri, infatti, sono ben consapevoli della voglia di Insigne di ritornare in Campania e del fatto che il campionato canadese è attualmente fermo e riprenderà solo nel mese di marzo. Fino a quel momento, l’ex capitano del Napoli, non avrà possibilità di giocare. Non sarebbe la prima volta di un prestito a titolo gratuito. Già una decina di anni fa, infatti, ci fu il passaggio di David Beckham dal LA Galaxy al Milan.

LORENZO INSIGNE, I MOTIVI PER CUI E’ DIFFICILE IMMAGINARE UN SUO RITORNO ALLA SSC NAPOLI

Del possibile ritorno di Insigne ne ha parlato anche la Gazzetta qualche giorno fa, sottolineando le difficoltà dell’operazione: ““L’inizio in Canada era stato pieno di soddisfazioni e applausi. Poi, nell’ultimo anno, il rendimento è peggiorato (il loro e quello di tutta la squadra) e così il Toronto ha aperto alla cessione. Dove potrebbe andare? Tornerebbe volentieri da dove è partito, ma per Insigne è impossibile: sarebbe la riserva di Kvaratskhelia, una riserva ingombrante però”.

“E in questo momento tutto serve al Napoli fuorché situazioni ambigue. Una pista valida porta alla Lazio, dove Lorenzo ritroverebbe il maestro Sarri. Lotito, però, non vuole spendere troppo e quindi sta riflettendo sull’operazione. Gennaio è lungo, potrebbero aprirsi anche altre opportunità”.