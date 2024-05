Napoli, i tre calciatori chiesti da Conte: il mister giocherebbe con il 3-4-3

Nonostante il nome di Antonio Conte sia calato nelle preferenze di Aurelio De Laurentiis, le porte per l’ex Juventus non sono del tutto chiuse. Il presidente partenopeo sta valutando tutti i potenziali candidati e non vuole fare l’errore di avere troppa fretta nell’annunciare il nuovo allenatore.

Con Antonio Conte i contatti ci sono già stati e il mister avrebbe chiesto alcuni calciatori. L’ex addetto stampa della SSC Napoli, Massimo Sparnelli, ha dichiarato: “Io sono certo che Antonio Conte, nonostante le smentite, sarà il nuovo allenatore del Napoli”.

“E vi dico anche i tre calciatori che piacciono al salentino e che porterebbe molto volentieri nel capoluogo campano. Martinez Quarta della Fiorentina, Kulusevski del Tottenham e Scamacca dell’Atalanta sono i tre profili più graditi ad Antonio Conte“.

Il difensore della Fiorentina viene valutato circa 20 milioni di euro, l’attaccante ex Juventus ha una valutazione importante di circa 60 milioni, così come l’attaccante dell’Atalanta e della Nazionale italiana, il quale, dopo le recenti ed ottime prestazioni, non sarà ceduto per meno di 50 milioni. Conte, inoltre, vorrebbe almeno un altro calciatore per la difesa e per il centrocampo, con l’investimento che potrebbe arrivare a circa 170-180 milioni di euro.

NAPOLI, LA PROBABILE FORMAZIONE CON ANTONIO CONTE: IL MISTER UTILIZZEREBBE LA FORMAZIONE DEL 3-4-3

Considerando le probabili richieste del mister, quindi, questo potrebbe essere il 3-4-3 di Antonio Conte, con un ulteriore investimento necessario per rinforzare il centrocampo e la difesa: Caprile, Rrahmani, Martinez Quarta, Ostigard, Di Lorenzo, Olivera, Anguissa, Lobotka, Kvara, Kulusevsku, Scamacca.