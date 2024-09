Napoli, Iaccarino talento del futuro: è a farsi le ossa in Serie C, poi il sogno prima squadra nel 2025

Antonio Conte è riconosciuto come uno dei tecnici più prestigiosi e vincenti a livello mondiale, sono i fatti a parlare per lui. I calciatori sotto la sua guida sono motivati a dare il massimo, consapevoli che le sue metodologie possono ulteriormente migliorare le loro capacità. Non è un caso che molti “esplodano” a seguito dei suoi insegnamenti.

Chi ha osservato le sessioni di allenamento del Napoli ha visto dei giocatori molto provati, ma nessuno dubita dell’efficacia dei metodi di Conte, noti per portare significativi benefici nel lungo termine. E in questo caso, il club azzurro non può permettersi un’altra stagione deludente.

UN GIOVANE TALENTO PARTENOPEO AMMIRATO DA ANTONIO CONTE: QUEST’ANNO IN PRESTITO, NEL 2025 PUO’ FINIRE NELLA PRIMA SQUADRA DEL MISTER PARTENOPEO

Un giocatore che ha attirato particolarmente l’attenzione durante il ritiro è Gennaro Iaccarino. Classe 2003, rientrato dal prestito al Monopoli, Iaccarino ha brillato nella partite precampionato, giocando al fianco di Anguissa. Alcuni vedono in Iaccarino un possibile vice per Lobotka per il futuro. Antonio Conte ha osservato attentamente il giovane, riconoscendo le sue qualità.

Conte è molto soddisfatto del talento di Iaccarino e crede che abbia davanti a sé un futuro promettente. Tuttavia, la società azzurra ha ritenuto opportuno mandare il calciatore in prestito per farsi le ossa in un campionato difficile come quello della Serie C. La speranza, considerando le sue qualità e gli apprezzamenti di mister Conte, è di vederlo in prima squadra durante la prossima stagione.