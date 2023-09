Napoli, Iannicelli e le tensioni Garcia-De Laurentiis. Un ex Inter come possibile nuovo allenatore?

Ai microfoni di Canale 21, nel post Braga-Napoli, il giornalista Peppe Iannicelli ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato soprattutto delle possibili tensioni tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Rudi Garcia: “Il mister non ha risposto alla mia domanda in conferenza stampa? Francamente credo di aver tirato fuori una notizia, anche perché non c’è traccia di un tweet del presidente”.

“In questi casi Nicola Lombardo, che siede accanto all’allenatore, dice che il presidente è felice e soddisfatto, invece: silenzio totale. Già è una notizia che al debutto della Champions, in un momento così delicato, il presidente non sia al seguito della squadra. Poi il fatto che non ha ritenuto di affidare ad un breve tweet i complimenti per la vittoria, che comunque è pesantissima, fa pensare. Secondo me, questo sta a significare che il fuoco cova sotto la cenere e che delle tensioni tra la proprietà e il tecnico ci sono. Altrimenti non si spiega questa situazione”.

In casa Napoli, quindi, ci si interroga sul futuro della squadra anche dopo la prima vittoria in Champions League. I rapporti non sarebbero così ottimali tra dirigenza ed allenatore come qualche settimana fa e, in caso di ulteriori risultati negati e gioco poco consono alla squadra, si potrebbe optare per un cambio alla guida tecnica.

Molti sono i nomi che stanno circolando in queste ore e, con molta insistenza, vi è un ex Inter, Juventus e della Nazionale italiana: Antonio Conte. Il mister non si negherebbe al ritorno in panchina per risollevare una squadra come il Napoli ma molto dipenderà dall’ingaggio del tecnico che, al momento, è fuori dai parametri del club.