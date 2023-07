Napoli, Iannicelli propone lo scambio Östigard-Scalvini ma servirebbe anche un’offerta da 33 milioni di euro

L’opinionista sportivo Peppe Iannicelli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 in cui ha parlato di un possibile acquisto da parte della SSC Napoli, ovvero il difensore Giorgio Scalvini. Ecco i principali aspetti evidenziati durante l’intervista: “Se fossi in Aurelio De Laurentiis farei di tutto per acquistare il difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini. Magari sarebbe prendibile per Leo Östigard e soldi. Io andrei sul giocatore bergamasco così da irrobustire anche l’identità italiana della SSC Napoli“.

Si tratta, in ogni caso, di un’operazione difficile. Il Napoli, infatti, punta molto sull’ex difensore del Genoa. Inoltre, considerando le valutazioni dei calciatori sul portale più affidabile, Transfermarkt, il difensore del Napoli è valutato 7 milioni di euro, il centrale dell’Atalanta 40 milioni di euro. Per portare a compimento lo scambio, quindi, sarebbe necessaria un’offerta faraonica di Aurelio De Laurentiis, mettendo sul piatto il cartellino di Leo Östigard più 33 milioni di euro.