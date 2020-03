Napoli, Icardi a un passo: pronto lo sgambetto alla Juve… e Marotta gongola

Il Napoli rompe gli indugi e si lancia nella corsa all’acquisto del bomber argentino Mauro Icardi. Il giocatore al momento al PSG ma di proprietà dell’Inter piace e non poco ai partenopei che avrebbero voluto averlo in rosa già dalla scorsa estate. L’affare sfumato ad agosto potrebbe concretizzarsi nella prossima sessione di mercato grazie anche al sacrificio di qualche big presente in squadra. La Juventus è avvisata.

La Juventus vuole Icardi passando per la clausola valida per il PSG

De Laurentiis e il suo staff manageriale è ormai convinto della bontà dell’operazione tanto che sono già al vaglio della proprietà diverse strategie per arrivare al grande colpo di mercato. Verosimilmente Icardi potrebbe essere riscattato dal PSG per una cifra vicina ai 70 milioni di euro. I bianconeri sfrutterebbero a proprio vantaggio questa clausola andando a parlare direttamente con i francesi che incasserebbero dall’operazione ponte un lauto conguaglio accompagnato dai servigi di Miralem Pjanic.

Il Napoli, dal canto suo, mira all’acquisizione del bomber di Rosario intessendo la trattativa direttamente con chi ne detiene il cartellino. L’Inter ha già fatto sapere che il costo del giocatore per l’Italia è di poco superiore agli 80 milioni ma di questo, dalle parti di Castel Volturno, nessuno pare avere troppa paura.

Tre sacrifici per un grande sogno

Di comune accordo con Gattuso (voci sempre più insistenti indicano il calabrese come tecnico degli Azzurri anche per la prossima stagione) la società provvederà a raggranellare un tesoretto dal sacrificio di alcuni big non riconfermati per l’anno prossimo. Gli indiziati sarebbero: il polacco Milik (che sarà sostituito da Petagna acquistato a gennaio), Koulibaly e Allan.

Dall’addio dei tre, il Napoli conta di poter incassare una cifra molto vicina, se non superiore, ai 150 milioni di euro. Con un tale potere d’acquisto la società di De Laurentiis andrebbe a bussare ai nerazzurri per il goleador argentino e userebbe il resto per puntellare la rosa in almeno un altro paio di ruoli. Marotta, all’idea, non starebbe più nella pelle.