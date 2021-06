Napoli, idea Anguissa dal Fulham per sostituire Bakayoko

In casa Napoli il mercato sta per entrare nel vivo. Molti sono i calciatori in uscita, altrettanti saranno ovviamente quelli in entrata. La maggior parte delle trattative sta comunque interessando il centrocampo, dove molti nomi sono in bilico.

Sicuramente al momento è da rimpiazzare Bakayoko, tornato al Chelsea dopo la fine del prestito annuale. In tale direzione, secondo Tuttosport, è da inquadrare l’ultimo profilo accostato al Napoli. Si tratta di Andrè-Frank Zambo Anguissa, centrocampista centrale del Fulham.

Classe 95, il calciatore camerunense ha disputato un’ottima Premier League, collezionando 36 presenze con la maglia del club. Anguissa è un calciatore fisico che fa della stazza uno dei suoi punti forti.

Rispetto a Bakayoko comunque, il centrocampista del Fulham dovrebbe garantire molto dinamismo in più. Si tratterebbe quindi di un giusto mix di qualità che potrebbe proprio fare al caso del centrocampo a 2 del Napoli.

La trattativa, se il club azzurro decidesse di accelerare, non sarebbe di certo delle più difficili. Il cartellino del giocatore è da identificare come low cost, in un operazione che di certo non cambierà la fisionomia e lo spessore dell’organico azzurro, ma che potrebbe regalare a quest’ultimo un ottimo comprimario su cui puntare in determinate gare. L’acquisto di spessore a centrocampo dipenderà poi molto dal destino di Fabian Ruiz.