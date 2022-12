Napoli, Idea Antonio Silva

Con lo stop forzato della Serie A per i mondiali in Qatar, il Napoli e le squadre italiane sono concentrate sui colpi da mettere a segno nelle prossime sessioni di mercato. I mondiali, però, sono anche un’ottimo palcoscenico che hanno i calciatori per mettersi in mostra agli scout.

Il Napoli, infatti, guarda con interesse i match in vista dei futuri investimenti. Recentemente sono state diffuse voci riguardo una possibile partenza del coreano Kim Min-Jae che sta facendo molto bene anche con la maglia della nazionale.

Il presidente De Laurentiis, in ogni caso, non ha intenzione di lasciarsi trovare impreparato davanti ad un possibile addio e sta già pensando ad un sostituto. L’indiscrezione arriva dal Corriere dello Sport secondo cui nel mirino degli azzurri sembra essere entrato Antonio Silva del Benfica.

Silva ha appena 19 anni ed è già una promessa del calcio. Non a caso, Fernando Santos, Ct del Portogallo, lo ha voluto in nazionale e lo ha fatto debuttare ai mondiali. Il classe 2003, però, è legato ai portoghesi da una clausola da 100 milioni di euro e non è ancora chiaro se De Laurentiis sia disposto al pagamento.