Napoli, Idea Cheddira: al Bari fino a giugno

La sessione di mercato invernale per il Napoli non è stata movimentata ma gli occhi sono puntati al futuro ed è proprio per questo che gli scout si sono concentrati sui talenti da portare in maglia azzurra a partire dalla prossima stagione.

Nel mirino degli azzurri, infatti, sono entrati due gioielli del Bari. Si tratta di Cheddira e Caprile che il presidente De Laurentiis vuole portare in Serie A.

Il giovane marocchino è stato impegnato nei mondiali in Qatar e nell’avvio di campionato con il Bari ha dimostrato di essere pronto per il salto di qualità.

Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport. Secondo quanto riportato al giornalista l’idea degli azzurri potrebbe essere quella di concludere l’affare in questa finestra di mercato ma lasciarlo al Bari fino al termine della stagione.

Non è da escludere, quindi, il terzo ed ultimo colpo della sessione per il Napoli. Resta però da capire se il presidente De Laurentiis voglia davvero concretizzare l’affare negli ultimi giorni di mercato.