Napoli, idea Consigli come vice Meret: Ospina verso la cessione

In casa Napoli con l’arrivo di Luciano Spalletti dovrebbe essersi ufficialmente risolto il caso portieri. La dirigenza azzurra, in accordo con il nuovo allenatore, ha deciso di puntare fortemente su Alex Meret. Per tale motivo David Ospina pare destinato a cambiare aria, in modo da trovare continuità altrove.

La dirigenza azzurra così sta iniziando a sondare il terreno per trovare un possibile sostituto del portiere colombiano. Secondo quanto scritto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport ad esempio, nei prossimi giorni potrebbe andare in porto uno scambio di portiere tra Sassuolo e Napoli.

Ai neroverdi dovrebbe andare David Ospina, al club partenopeo invece Andrea Consigli. A tale proposito comunque, a commentare la notizia ci ha pensato nelle ultime ore Andrea D’Amico, agente dell’attuale portiere del Sassuolo.

Ecco quanto da lui riferito: “Consigli al Napoli? Non c’è mai stato un colloquio con il Napoli, prima di tutto perché è uno dei migliori portieri del campionato e non ho mai preso in considerazione di vederlo come secondo portiere. Per il Sassuolo è importante ed il club per venderlo ha bisogno di alternative. Ne abbiamo parlato con tante squadre ma per il ruolo di primo portiere, non del secondo. La sua aspirazione è quella di continuare come primo perciò con il Napoli non c’è nulla di concreto. Poi se un allenatore top ci chiama per avere due portieri di livello che se la giochino non si può dire di no, dipende dal progetto“.

“Ovviamente mai dire mai, questo vale per tutti nel calcio. Chi avrebbe detto che Conte sarebbe andato via dall’Inter dopo aver vinto lo scudetto e sarebbe rimasto senza squadra”.