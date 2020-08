Napoli, idea De Paul per il centrocampo: sul brasiliano anche Juventus e Lazio

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il Napoli starebbe facendo un pensiero per Rodrigo De Paul. L’argentino potrebbe infatti lasciare l’Udinese in questa sessione estiva di calciomercato. Sulle sue tracce vi è un pole position il Leeds, dalla Premier League.

La squadra inglese non è però l’unica a far la corte al calciatore dell’Udinese. Il brasiliano ha scatenato l’interesse anche di alcune squadre di Serie A. Il Napoli come già scritto, ma anche Lazio e Juventus.

Per quanto riguarda i biancocelesti, De Paul è divenuto il prezzo pregiato da acquistare nel caso di addio di un pezzo da 90 in rosa. La Juventus invece ha messo gli occhi sul calciatore brasiliano per rifondare il nuovo centrocampo di Andrea Pirlo.

Infine il Napoli ha inserito Rodrigo De Paul nella lista degli obiettivi di mercato. Per ora un’idea, nulla di più, eppure l’ipotesi affascina molto. In particolare con l’addio di Allan il centrocampista dell’Udinese potrebbe interpretare, nella rosa azzurra, il ruolo di mezzala.

Ovviamente le caratteristiche di Allan e De Paul sono molto diverse, quasi opposte. Il brasiliano del Napoli è uno specialista dell’interdizione difensiva, quello dell’Udinese invece è un fantasista della fase offensiva. Probabile quindi che l’acquisto di De Paul debba essere accompagnato dall’acquisto di un centrocampo con caratteristiche difensive.