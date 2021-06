Napoli, idea Demiral in caso di addio di Koulibaly: la situazione

Luca Momblano, giornalista di Tele Lombardia e Top Planet e considerato tra le penne più autorevoli ed affidabili per quanto riguarda la stampa circa la Juventus FC, ha lanciato nelle ultime ore una notizia che vede il Napoli protagonista.

Secondo Momblano infatti, la società azzurra vorrebbe puntare su Merih Demiral nel caso di cessione di Kalidou Koulibaly. Il difensore bianconero, classe ’98, gode del massimo gradimento del neo tecnico del Napoli Luciano Spalletti. Ovviamente tutto però dipende dalla permanenza o meno del difensore senegalese in quel di Napoli.

La trattativa non sarebbe delle più difficili, poiché il difensore turco ha già espresso alla Juventus la sua volontà di andare via per poter trovare maggiore continuità altrove. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una somma tutto sommato giusta considerando che il basso minutaggio è stato finora ben equilibrato dalla straordinaria affidabilità del giocatore, che ha anche l’aspetto anagrafico dalla sua.

Merih Demiral non è comunque l’unico profilo seguito dal Napoli per quanto riguarda il ruolo di difensore centrale. In pole position vi dovrebbe ancora essere Marcos Senesi, difensore centrale di personalità del Feyenoord. Nessuna pista è però da escludere a riguardo, neppure una interna molto suggestiva.

A Napoli rientrerà infatti Lupetto dal prestito. Reduce dall’esperienza con il Crotone, dove ha trovato una buona continuità, il ragazzo cresciuto nella primavera azzurra dovrà essere valutato dal tecnico Luciano Spalletti. Chissà che con impegno e volontà, il giovane Luperto non possa imporsi e conquistare così il posto lasciato libero da Nikola Maksimovic.