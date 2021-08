Napoli, idea di scambio Manolas – Camara con l’Olympiacos: distanza sul conguaglio

In casa Napoli si sta pensando soprattutto alle cessioni, in entrata invece le ricerche si stanno focalizzando sul ruolo del centrocampista centrale. Si tratta di una pedina divenuta necessaria dopo l’addio di Bakayoko e l’infortunio di Diego Demme. Al momento i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli sono tre: Youssouf, Zakaria e Camara.

A fare il punto della situazione su questi tre obiettivi azzurri ci ha pensato nelle ultime ore la redazione di Radio Marte, che ha provato ad analizzare ciascun nome e le possibilità di lieto fine della trattativa. Ecco quanto emerso.

“Il Napoli comprerà un centrocampista. Zaydou Youssouf è uno dei principali obiettivi. Il talento francese piace, tuttavia il problema sta nella formula: il club di Ligue 1 vorrebbe venderlo sì in prestito, ma con obbligo e non diritto di riscatto.”

“Youssouf è il profilo più idoneo a soddisfare le esigenze tecniche del Napoli, perché alla portata. Ma non è fatta: stiamo a vedere cosa potrà accadere da qui alla fine della sessione estiva di trattativa”.

“Denis Zakaria del Borussia Moenchengladbach e Mady Camara dell’Olympiakos sono i veri ‘sogni proibiti’ per la mediana, però costano tanto: per lo svizzero servirebbero 20 milioni di euro per il cartellino, senza contare che guadagna 3 milioni di euro netti a stagione”.

Infine, riguardo al calciatore africano, la redazione aggiunge: “L’Olympiacos non lo cede per meno di 15 milioni o in uno scambio con Kostas Manolas, ma a patto che il Napoli dia 10 milioni al club greco nell’operazione. Con questi presupposti, non può essere preso. Se scambio sarà, il Napoli vorrà farlo senza conguaglio economico“.