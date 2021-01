Napoli, idea di scambio Milik – Thauvin con il Marsiglia: la situazione

In casa Napoli continua a tenere banco il caso Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco è in scadenza a giugno e De Laurentiis non sembra disposto a cederlo per evitare minusvalenze. L’unica pista percorribile, oltre alla permanenza fino a fine stagione, è quindi quella di un’operazione che porti nelle casse del Napoli una somma sostanziosa.

Il problema però è che De Laurentiis continua a chiedere circa 15 milioni, facendo così allontanare tutti i club interessati all’attaccante. L’unica trattativa che sembra rimanere valida, secondo quanto scritto nelle ultime ore dal portale calciomercato.it, è quella di uno scambio col Marsiglia.

Alla squadra francese andrebbe ovviamente Milik, al Napoli arriverebbe invece Florian Thauvin. Il calciatore del Marsiglia sta vivendo l’ennesima ottima stagione in Ligue 1 (al momento 6 gol e 7 assist), ma anch’egli è in scadenza contrattuale.

Da qui cos’ nasce l’idea di scambio, con i valori dei giocatori che, data la medesima situazione contrattuale, si equivalgono. Comunque al momento non c’è nulla di più di un’idea, con la trattativa che è ancora lontana dall’essere imbastita.

La sensazione però è che probabilmente Milik rimanga al Napoli fino a giugno, quando poi sarà libero di accasarsi nella squadra che più gradisce. Ovviamente al calciatore non mancano pretendenti, soprattutto qualora dovesse essere acquistato a parametro 0.