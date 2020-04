Napoli, idea Diego Carlos per sostituire Koulibaly: clausola dal 75 milioni!

Cristiano Giuntoli continua a lavorare a ritmi serratissimi per la prossima stagione. Tra gli obiettivi di mercato in cima alle priorità vi sono un terzino sinistro e, nella probabile ipotesi di cessione di Koulibaly, un difensore centrale per sostituire il senegalese.

Secondo quanto appreso quest’oggi direttamente dalla Spagna, il Napoli sarebbe piombato su Diego Carlos, difensore centrale del Siviglia. Il calciatore è di nazionalità brasiliana, anno di nascita: 1993.

Un 27enne d’esperienza ma con ancora margini di crescita quindi, dal valore abbastanza elevato. Su Diego Carlos infatti vige una clausola rescissoria di ben 75 milioni di euro, una cifra da capogiro soprattutto rapportata al ruolo di difensore centrale.

Difficile, quasi impossibile, che il Napoli possa pagare per intero la suddetta cifra. Molto più probabile invece è che la società azzurra possa provare a far leva sulla volontà del calciatore per ottenere un forte sconto da parte del Siviglia.

Con il club spagnolo comunque Diego Carlos ha collezionato, nel corso di questa stagione, 25 presenze condite da 2 gol. Un bottino non male per un difensore centrale. Ovviamente comunque l’eventuale acquisto del brasiliano dipenderà molto dal destino di Kalidou Koulibaly, che al momento non può essere dato con sicurezza per partente.

La priorità sarà data ovviamente al colosso senegalese che tanto è cresciuto a Napoli. Se le strade di club e difensore centrale si dovessero poi separare, ecco che Giuntoli si fionderebbe sulle varie piste individuate sul mercato.