Napoli, idea Dominik Szoboszlai se parte Zielinski: i dettagli

Stando alle ultime notizie, il club azzurro avrebbe puntato Dominik Szoboszlai per sostituire Zielinski: i dettagli

Il Napoli è alla costante ricerca di novità per tornare ad essere un top club competitivo. La nuova idea potrebbe essere quella di portare in azzurro Dominik Szoboszlai per sostituire Zielinski.

L’idea del Napoli

Se Zielinski dovesse partire per il West Ham, allora l’idea di portare in azzurro Szoboszlai potrebbe effettivamente concretizzarsi. Stando alle ultime notizie pubblicate dal quotidiano Il Mattino, l’offerta che i campani prenderebbero in considerazione parte da almeno 35 milioni.

Con queste cifre Giuntoli potrebbe prendere contatti con il Lipsia per l’ungherese, valutato al momento almeno 30 milioni. Per ora è solo una pazza idea, ma le cose potrebbero cambiare minuto per minuto.